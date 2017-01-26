Этот день в календаре. 26 января

Сегодня 26 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация, ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.

В 1500 г. Европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Лавры первооткрывателя территорий, относящихся к современной Бразилии, принадлежат Висенте Яньесу Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору.

1788 г. 26 января — День основания Сиднея. Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию

В 1905 г. в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз. 26 января на руднике «Премьер» в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). История его находки необычна. Управляющий рудником Фредерик Уэлс совершал свой вечерний обход, когда заметил яркий блеск и сверкание, исходившие из точки на стенке карьера. Уэлс с рабочим добрались до места не без труда – точка находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Но их усилия были щедро вознаграждены.

VII зимние Олимпийские игры прошли в Кортина д’Ампеццо с 26 января по 5 февраля 1956 года. Этот итальянский городок уже в 1920-1930-х годах являлся достаточно известным центром зимнего спорта (здесь проводились соревнования мирового уровня по лыжному и горнолыжному спорту) и должен был проводить зимние Олимпийские игры еще в 1944 году, но которые были отменены из-за Второй мировой войны.

В РОССИИ

26 января 1525 г. вышел первый печатный вариант карты Руси. Картография появилась ещё до появления письменности в первобытном обществе — например, сохранились карты в форме наскальных рисунков в итальянской долине Камоника, относящиеся к бронзовому веку; древнеегипетские и вавилонские карты, относящиеся к 3-1 тысячелетию до н. э. Древнегреческий учёный Клавдий Птолемей составил обширный справочник по координатам различных точек и учебник по составлению карт. Труды Птолемея были вершиной древнегреческого картографического знания. После этого сведения лишь обобщались, а в последующие эпохи картографическое знание пришло в упадок. По сохранившимся данным, история картографии на Руси началась в допетровские времена. С 14 века собственники земли на Руси должны были иметь чертежи своих владений. Эти карты составлялись на березовой коре.

26 января 1924 г. Петроград был переименован в Ленинград. Санкт-Петербург — красивейший город России, имеющий федеральное значение, город-герой, научный и культурный центр, морской порт. В 1703 году во время Северной войны Петр I определил на Заячьем острове место для постройки русской крепости Санкт-Питер-Бурх (крепость св. Петра). Начатый со строительства храма Петра и Павла, город стремительно расстраивался. Санкт-Петербург создавали строго по плану, были привлечены лучшие архитекторы, как русские, так и иностранные. Многие архитектурные постройки в настоящее время стали памятниками-музеями.

В ЯКУТИИ

75 лет со дня рождения Л.И. Матвеевой, заслуженного врача ЯАССР, кандидата медицинских наук (1942-2007).

Родились в этот день. (1672) Анна Монс, фаворитка Петра I. (1918) Николае Чаушеску, румынский государственный деятель и политик, 1-й Президент Румынии (1974-1989). (1921) Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony. (1944) Анджела Дэвис, американская правозащитница, борец за права заключенных, педагог. (1959) Андрей Руденский, советский и российский актер театра и кино. (1961) Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, центральный нападающий.

По народному календарю. Ермилов день. В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины у Афанасия, Максима, Петра, Якова.

По лунному календарю. Этот день сильно связан с проявлением интуиции — интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также день сулит множество неожиданных открытий. Сегодня возможны прозрения и озарения — неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не даёт покоя. Но это при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. Чтобы день прошёл удачно, следует поддерживать себя в лёгком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. В этот день следует быть ближе к родным и близким людям. Также хорошо путешествовать, сажать цветы, познавать мир с неожиданных сторон. Сны в эти лунные сутки вещие: в них вы можете увидеть своё будущее.

Источник: Calend.ru