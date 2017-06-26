Этот день в календаре. 26 июня

Сегодня 26 июня. Какими событиями, памятными датами известен этот день?

В МИРЕ

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Этот день установлен в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Международный день в поддержку жертв пыток. В 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток.

День Вооруженных сил Азербайджана.

День работников прокуратуры Беларуси.

День независимости Республики Мадагаскар.

День памяти великого поэта Таиланда Сунтхона Пху.

В 1870 году состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». 26 июня 1870 года в мюнхенском Королевском придворном театре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», второй части грандиозной оперной тетралогии «Кольцо нибелунга». Опера была написана композитором на собственное либретто.

В РОССИИ

В 1940 году в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.

В 1942 году образована Гвардейская Краснознаменная танковая Кантемировская дивизия. 26 июня 1942 года под Воронежем была образована 4-я гвардейская танковая ордена Ленина, Краснознаменная Кантемировская дивизия, которая стала одной из родоначальниц танковых войск России.

В 1945 году в СССР было введено звание Генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово «генералиссимус» появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к Большому воеводе.

В 1954 году в Обнинске заработала первая в мире АЭС. В 1951 году правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Васильевичу Курчатову создать в городе Обнинске первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии.

В 2002 году состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел».

Именины. Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея.

Родились в этот день. (1824) Уильям Кельвин, шотландский ученый-физик. (1877) Ян Фабрициус, советский военный и партийный деятель, герой Гражданской войны. (1888) Сергей Обнорский, русский и советский ученый-лингвист, академик. (1892) Перл Бак, американская писательница, Нобелевский лауреат. (1911) Милдред Элла Дидриксон, американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная олимпийская чемпионка. (1925) Павел Беляев, советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского Союза. (1927) Владимир Мотыль, советский и российский кинорежиссер. (1937) Олег Кутафин, советский и российский юрист, специалист в области конституционного права. (1944) Геннадий Зюганов, советский и российский государственный и политический деятель.

По народному календарю. Акулина Гречишница. Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. «Пойдешь лесом — комары взбесят», — такая присказка появилась не зря. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

По лунному календарю. Фаза Луны: Новолуние. День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительней продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно.

День возрастания энергии обостряет эмоциональную сферу. Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций.

Источник: Calend.ru