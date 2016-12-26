Этот день в календаре. 26 декабря

Сегодня 26 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

День подарков. Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества.

День независимости и единства Словении. 26 декабря в Словении празднуется День независимости и единства. Это праздник является государственным в стране и учрежден в память об официальном оглашении результатов референдума 1990 года.

День святого Стефана. Этот день празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем.

В 1783 году продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но и более красивым.

В 1812 году солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. В июне 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию.

В 1898 году Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. Французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в городе Иоахимсталь, Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран.

В 2004 году на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 26 декабря 2004 года в акватории Индийского океана близ северной части острова Суматра (Индонезия) Национальным центром сейсмологической информации США был зафиксирован подземный толчок силой 8,9 балла по шкале Рихтера.

В РОССИИ

В 1825 году в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. В феврале 1816 года в Петербурге возникло первое тайное политическое общество – «Союз спасения», которое ставило перед собой цель уничтожение крепостного права в России и принятие конституции.

В 1941 году началась Керченская десантная операция советских войск Керченская десантная операция – крупная операция советских войск во время Великой Отечественной войны на Керченском полуострове в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года.

Именины. Александр, Анастасия, Аркадий, Арсений, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Орест, Яков.

Родились в этот день. (1873) Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат. (1893) Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века. (1949) Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР.

По народному календарю. Евстратиев день, Ведьмины посиделки. В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

По лунному календарю. Двадцать шестой день лунного цикла. Это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свои время, энергию и силы.

Источник: Calend.ru