Этот день в календаре. 25 декабря

Сегодня 25 октября. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Рождество Христово у западных христиан. Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Рождество по Новоюлианскому календарю. День Рождения Иисуса Христа является одним из главных христианских праздников. В этот день — 25 декабря — Рождество празднуют не только западные, но и целый ряд православных церквей мира, принявших в начале 20-х годов 20 века Новоюлианский календарь.

Рождество у лютеран. Рождество Иисуса Христа считается одним из главных христианских праздников. В основе праздника — библейская история о рождении в городе Вифлееме Спасителя Иисуса Христа Девой Марией. Коляда. «Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда был божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в его честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках.

Нардуган. В переводе с тюркского слово Нардуган означает «рожденный солнцем» и символизирует языческий культ Солнца. Проведение праздника приходится как раз на время, когда начинает расти световой день.

Ханука. Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

В 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. В конце 1759 года в Петербурге стояли страшные морозы, доходившие до –37°С. В эти дни физик, академик Петербургской Академии наук Йозеф Адам Браун, с 1748 года живший в России, проводил опыты над ртутью.

В 1896 году в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Avanti!». 25 декабря 1896 года в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Avanti!» («Вперед!»), как центральный орган Итальянской социалистической партии. Издание возглавил Леонидо Биссолати, лидер правого крыла основанной в 1892 году.

В 1917 году Украина провозглашена Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Накануне 1917 года все украинские земли находились в составе Российской и Австро-Венгерской империй.

В 1926 году наследный принц Хирохито стал императором Японии. 25 декабря 1926 года после смерти императора Японии Ёсихито (императора Тайсё) на трон взошел его старший сын — 25-летний наследный принц Хирохито (29 апреля 1901 — 7 января 1989), провозглашенный 124-м императором Японии.

В 1979 году началась война в Афганистане. Началом Афганской войны (1979-1989) – военного конфликта между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душманов»).

В РОССИИ

В 1991 году Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР. 25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев в телевизионном обращении объявил о своей отставке с поста Президента СССР. В 19.00 в прямом эфире Центрального телевидения он выступил с прощальным словом к народу и заявил о своем уходе.

В ЯКУТИИ

75 лет со дня рождения А.И. Иванова, заслуженного врача РС(Я), доктора медицинских наук, мастера спорта СССР, почетного гражданина Сунтарского улуса (1941-2005).

Именины. Александр.

Родились в этот день. (1837) Владимир Марковников, русский химик, основатель научной школы. (1878) Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле. (1887) Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон». (1938) Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик и сценарист. (1958) Константин Кинчев, советский и российский музыкант, автор песен, композитор, лидер группы «Алиса».

По народному календарю. Спиридон Солнцеворот. На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным. На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава. В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.

По лунному календарю. Двадцать пятый день лунного цикла. Вот и подошел день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но, в то же время, следует завершить начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей.

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