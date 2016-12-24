Этот день в календаре. 24 октября

Сегодня 24 декабря. Чем ознаменован этот день?

В МИРЕ

Сочельник у западных христиан. Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.

Сочельник в Болгарии. Сочельник (или, как его называют по-болгарски, «Быдни вечер», «Малая Коляда»), который празднуется 24 декабря, — один из самых устоявшихся семейных праздников в национальном праздничном календаре болгар.

День работников архивных учреждений Украины. 24 декабря на Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен 30 октября 1998 года в соответствии с Указом президента Украины.

Сапхала Экадаши. Шри Экадаши (Shri Ekadashi) — традиция праздновать каждый одиннадцатый день возрастающей и убывающей луны — описывается как в древнейших шрути, так и в более поздних смрити.

В 1653 году войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем. 24 декабря 1653 года войско украинского гетмана Богдана Хмельницкого в союзе с татарами нанесло поражение полякам под Жванцем (ныне Каменского уезда) — местечке на берегу Днестра.

В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. 24 декабря 1801 года в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Машина была рассчитана на восемь пассажиров.

В 1865 году в США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан. После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов 24 декабря 1865 года создали тайную расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан, чтобы бороться с негритянским движением.

В 1943 году началась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция. Днепровско-Карпатская операция – стратегическая наступательная операция советской армии в годы Великой Отечественной войны, проведенная в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года против немецко-румынских войск.

В 1982 году в Киеве совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан». 24 декабря 1982 года совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» (в терминологии НАТО «Кондор»), созданный в киевском ОКБ Олега Антонова.

В РОССИИ

День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил. День воинской славы России, отмечаемый 24 декабря, установлен в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.

В 1990 году принят Закон «О собственности в РСФСР» Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года «О собственности в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике» впервые в советской России ввел понятие «частная собственность» и провозгласил равноправие всех форм собственности.

Именины. Викентий, Даниил, Емельян, Леонтий, Терентий.

Родились в этот день. (1818) Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества. (1868) Эмануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик. (1901) Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель. (1903) Джозеф Корнелл, американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист. (1905) Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер. (1906) Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов. (1936) Анатолий Равикович, советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. (1946) Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, Народный артист России. (1981) Дима Билан, российский эстрадный певец, композитор, Народный артист Кабардино-Балкарии.

По народному календарю. Никонов день. Наши предки говорили: «Никон стоит у икон». В этот день они молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

По лунному календарю. Двадцать четвертый день лунного цикла. Сегодня очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. А в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов.

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