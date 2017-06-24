Этот день в календаре. 24 июня

Сегодня 24 июня. Чем ознаменован этот день?

В МИРЕ

Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан. 24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи.

Яанов день. В Эстонии второй по значению праздник после Рождества – Яанов (Иванов) день. Его традиционно справляют в деревнях и на хуторах, и он считается днем чудес и колдовства.

День независимости Шотландии. Ежегодно 24 июня в Шотландии широко отмечается национальный праздник — День независимости.

День индейцев в Перу. На территории современного Перу располагалась столица одного из самых могущественных государств коренных индейцев — Империя Инков (11-16 века).

Иванов день в Финляндии.

День финского флага.

День Квебека. Ежегодно 24 июня в Канаде празднуется День Квебека — национальный праздник этой франкоязычной провинции Канады, также известный как День Жана-Батиста, святого покровителя Квебека.

Оперный фестиваль в Мюнхене. Оперный фестиваль в Мюнхене – уникальное событие культурной жизни не только Европы, но и всего мира, а сам город на юге Германии – считается одним из крупнейших центров мировой оперной культуры.

В 1717 году представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии Масонство — это, по одному из определений, религиозно-этическое движение, провозглашающее объединение людей на началах братства, любви, равенства и взаимопомощи. В 1812 году армия Наполеона вторглась в Россию — началась Отечественная война 1812 года. (12) 24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию.

В РОССИИ

День изобретателя и рационализатора в России.

День Республики Чувашия.

В 1710 году основано Царское село близ Санкт-Петербурга. В шведское время (1609—1702) на этой территории существовала усадьба шведского магната — Сарская мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил мызу А.Д. Меншикову.

В 1941 году образовано Советское информационное бюро (Совинформбюро). Совинформбюро — Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б). Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны.

В 1945 году в Москве состоялся Парад Победы. 24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом аплодисментов.

В 1990 году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». 24 июня 1990 года в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино».

Именины. Ефрем, Мария.

Родились в этот день. (1542) Иоанн Креста, католический святой, писатель и поэт-мистик. (1881) Григорий Котовский, советский военный и политический деятель, командир Красной Армии. (1908) Марина Ладынина советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. (1912) Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

По народному календарю. День Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

По лунному календарю. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Приходится считаться с тем, что сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца. В это время наступают дни Гекаты, чёрные безлунные ночи – вот-вот наступит новолуние, и Луна не просматривается на небосводе. Сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса.

Источник: Calend.ru