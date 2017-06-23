Этот день в календаре. 23 июня

Сегодня 23 июня. Какими событиями, памятными датами вошел в историю этот день?

В МИРЕ

Международный Олимпийский день. Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

День балалайки — международный праздник музыкантов-народников. Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Международный день вдов.

День государственной службы ООН.

День полиции в Казахстане.

День Победы в Выннуском сражении в Эстонии.

Национальный праздник в Люксембурге (День рождения Великого Герцога).

В 1868 году запатентована пишущая машинка. Работая в местной мастерской, Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало пишущая машинка.

В 1894 году международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад. 23 июня 1894 года Международный атлетический конгресс, собравшийся в парижском университете Сорбонна, выслушал доклад французского общественного деятеля и энтузиаста спорта барона Пьера де Кубертена.

В 1964 году Артур Мерлин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч — Hula-Hoop. Первые хула-хупы стали изготавливать игрушечники Ричард Кнерр и Артур Мерлин — основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка.

В РОССИИ

В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». Операция «Багратион» – это крупномасштабная стратегическая наступательная операция Великой Отечественной войны, начавшаяся 23 июня 1944 года в Белоруссии и ставшая одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества.

В 1987 году в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». 23 июня 1987 года в столичном кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. Картина имела огромный успех.

Именины. Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Тимофей.

Родились в этот день. (1763) Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I. (1855) Лидия Цераская, русский и советский ученый-астроном. (1889) Анна Ахматова, русская и советская поэтесса. (1912) Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. (1965) Валерий Меладзе российский эстрадный певец, заслуженный артист России.

По народному календарю. Знамения Тимофея. В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

По лунному календарю. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Сегодня деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время вперёд! В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с жизненными сферами, — работой, домом, садом, личными отношениями. Этот день благоприятен практически для всех дел.

Следует соблюдать особую осторожность в первой половине лунного дня. Очень вредно перенапряжение. По сравнению с первой половиной дня, вторая половина уже не так нервозна, после полудня чувства становятся более спокойными, а действия размеренными.

Источник: Calend.ru