Этот день в календаре. 23 декабря

Сегодня 23 декабря. Чем ознаменован этот день?

В МИРЕ

День рождения императора Японии. История подсказывает, что впервые празднование дня рождения императора было проведено в эпоху Нара, примерно в 775 году. Вплоть до окончания Второй мировой войны в 1945 году император был для японцев «живым богом», но поражение в войне и снятие с себя божественности императором Сёва послужило зарождению нового сознания и созданию новых идеалов.

День освобождения египетской армией Порт-Саида. Ежегодно 23 декабря в Египте отмечают годовщину вывода из страны войск Великобритании, Франции и Израиля в 1956 году.

В 1947 году американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор. Транзистор — это электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи.

В РОССИИ

День дальней авиации ВВС России. День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России.

В 1914 году создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец». (10) 23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» – первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, от которого берет свое начало Дальняя авиация России.

В 1917 году вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». (10) 23 декабря 1917 года вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Гудок». Поначалу это было небольшое издание, отражавшее мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узлов.

В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр. Битва за Днепр – комплекс операций советской армии по освобождению Левобережной Украины от фашистских захватчиков, проводимых с 26 августа по 23 декабря 1943 года.

В 1947 году Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным. 20 декабря 1699 года российский царь Пётр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января.

В 1986 году в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. В 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан, академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров трижды выступил с заявлениями, осуждавшими эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину.

Именины. Александр, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.

Родились в этот день. (1777) Александр I Романов, российский император (1801-1825). (1799) Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма. (1858) Владимир Немирович-Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург. (1929) Чет Бейкер, американский джазовый музыкант. (1931) Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР. (1934) Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

По народному календарю. День Мины. На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

По лунному календарю. Двадцать третий день лунного цикла. Приходится признать, что энергетика этих суток тяжёлая и тёмная и, при всем при том, очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня — один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать.

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