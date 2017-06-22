Этот день в календаре. 22 июня

Сегодня 22 июня. Чем вошел в историю этот день?

В МИРЕ

День Скипера Змея (Змеиный день). После рождения Перуна на Землю Русскую пришел Скипер-Змей. Он закопал младенца Перуна в глубокий погреб и унес в Навь его сестер: Живу, Марену и Лелю — богинь жизни, смерти и любви.

Вайю. Праздник Вайю отмечают 22 июня, когда Солнце находится в 1 градусе Рака. Вайю — это пустота, вакуум, отделяющий и защищающий наше мироздание от любого вторжения. Но это не место где-то на краю мира, это принцип построения.

В 1633 году Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилео Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам.

В 1940 году в Компьене заключено перемирие между фашистской Германией и французским капитулянтским правительством Петена.

В РОССИИ

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших мировых кинофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля) и один из самых представительных киносмотров в мире наряду с кинофестивалями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне и Карловых Варах. Он был создан в целях развития культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. ММКФ имеет аккредитацию Международной Федерации Ассоциаций Кинопродюсеров (ФИАПФ) как конкурсный фестиваль по классу «А». Этот самый известный российский кинофестиваль проходит ежегодно в Москве в конце июня и продолжается 10 дней. Проводится при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ. Свою историю ММКФ ведет с 1935 года.

В 1668 году царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

В 1941 году началась героическая оборона Брестской крепости. Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью.

Именины. Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фёкла.

Родились в этот день. (1897) Бюльбюль, азербайджанский оперный певец-тенор, народный артист СССР. (1898) Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. (1903) Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков (1906) Билли Уайлдер, американский кинорежиссер и сценарист, мастер комедии. (1947) Наталья Варлей, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. (1949) Мерил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель. (1950) Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

По народному календарю. Кириллин день. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Лунный календарь. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Этот день сильно связан с проявлением интуиции — интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также день сулит множество неожиданных открытий.

Сегодня возможны прозрения и озарения — неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не даёт покоя. Но это при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. Колеблется эмоциональный фон, поэтому возможны разногласия между близкими и знакомыми.

Источник: Calend.ru