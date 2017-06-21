Этот день в календаре. 21 июня

Сегодня 21 июня. Какими событиями ознаменован этот день?

В МИРЕ

Международный день йоги.

Международный день скейтбординга.

День коренных жителей Канады.

День музыки во Франции.

В 1893 году посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. В этом году объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущего мероприятия и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню.

В 1948 году в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки.

В 1978 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Эвита». В основу сюжета положена биография Эвы Перон — супруги аргентинского диктатора Хуана Доминго Перрона.

В РОССИИ

День кинологических подразделений МВД России. Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога.

В 1547 году в Москве вспыхнул грандиозный пожар, в котором погибло более 2500 человек. Предание гласит, что пожар был предсказан Василием Блаженным. Накануне бедствия юродивый пришел в Воздвиженский монастырь и долго там молился в молчании со слезами.

В 1925 году в Москве появились первые такси. 21 июня 1925 года по московским дорогам начали ездить первые такси. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки — «Рено», «Форды» и «Фиаты».

В ЯКУТИИ

Национальный праздник Ысыах. Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

Якутский ысыах — самый главный праздник в республике. Слово ысыах дословно можно перевести как «изобилие», связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Традиционно ысыах празднуется в день летнего солнцестояния — 21 июня.

Именины. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

Родились в этот день. (1797) Вильгельм Кюхельбекер, русский поэт, декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею. (1838) Алексей Бутовский, русский военный офицер, педагог, один из учредителей и член МОК. (1905) Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист. (1910) Александр Твардовский, советский поэт и общественный деятель. (1941) Валерий Золотухин, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. (1958) Сергей Собянин, российский политик и государственный деятель, третий мэр Москвы (с 2010 года). (1962) Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».

По народному календарю. Федор Колодезник. С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».

По лунному календарю. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свои время, энергию и силы.

Самодовольство и самообман – правящие качества этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам будут необходимы выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое тяжёлое в этот день – постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон весьма нестабилен, нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям в проявлении эмоций: благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного веселья. Лучше поберечь силы и здоровье для будущего цикла, он уже не за горами.

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