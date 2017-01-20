Этот день в календаре. 20 января

Сегодня 20 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

1831 г. — провозглашение вечного нейтралитета Бельгии. В центре Европы есть страна, меньше которой только «государства-малютки» — Ватикан, Люксембург и Монако, это Бельгия. Благоприятные условия для развития она получила в подарок от своего географического положения.

1921 г. — образование Республики Дагестан. Еще в первом тысячелетии до нашей эры на землях нынешнего Дагестана начали появляться города. Это период возникновения государственного образования под названием Кавказская Албания.

1925 г. — СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор.

В 1946 г. Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции. Великий сын своего народа, ветеран Первой мировой войны, военный ученый, а с 1940 года бригадный генерал французской армии и основатель патриотического движения «Свободная Франция» после оккупации страны фашистами, примкнув к антифашистской коалиции, в 1941 году Шарль де Голль возглавил Французский национальный комитет, а в 1943 году – Французский комитет национального освобождения страны и стал премьер-министром сформированного им же в 1944 году временного правительства Франции.

В 1958 г. 20 января на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Многое изменилось за их более чем полувековую историю, но бдительные помощники до сих пор на вооружении у сотрудников полка ДПС. За это время от первых огромных стационарных датчиков скоростного слежения до почти незаметных камер изменилось практически все.

В РОССИИ

Сегодня день Республики Крым. Автономная Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг Автономной Республики Крым. Столица Республики Крым — город Симферополь.

1944 г. — день освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии 19 августа 1941 года. Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупация длилась 883 дня. Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года. 20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют.

В ЯКУТИИ

70 лет со дня рождения А.Г. Степановой, заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения, учителя учителей (1947).

Родились в этот день. (1920) Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар». (1937) Минтимер Шаймиев, советский и российский политик, 1-й президент Татарстана (1991-2010). (1952) Владимир Хотиненко, советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог, Народный артист России. (1952) Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России.

По народному календарю. Иван-бражник. Свое название день получил в честь Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. По преданию, он предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем и крестил его в водах Иордана. Бражником же его назвали потому, что в этот день принято было «запивать» зло, при этом приговаривали: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым». Однако прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная — обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

Именины у Афанасия, Василия, Ивана.

По лунному календарю. Хороший день для общения и переговоров. Люди сегодня не склонны ко лжи, увёрткам и притворству. Напротив, они готовы делиться мыслями и помогать вам бескорыстно. Если вы обратите внимание на логику собеседников, то сможете привести беседу к нужному вам результату.

Источник: Calend.ru