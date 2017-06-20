Этот день в календаре. 20 июня

Сегодня 20 июня. Чем знаменит этот день в истории?

В МИРЕ

Всемирный день беженцев

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

День работников газового хозяйства Азербайджана

День флага в Аргентине

Йогини Экадаши – это праздник, который отмечается в период убывающей луны в июне или июле всеми теми, кто знает традиции и культуру Древнего Востока.

В 1837 году на британский престол взошла королева Виктория. Принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола – королей Георга IV и Вильгельма IV, не оставивших после себя наследников.

В 1974 году странами-членами Организации африканского единства (ОАЕ) было принято Соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам. К началу 1970-х годов войны и экономические трудности превратили в беженцев 27 миллионов жителей Африки.

В РОССИИ

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Ежегодно 20 июня Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден в 1996 году приказом Главнокомандующего ВМФ России.

В 1881 году в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина».

В 1945 году в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве, в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции.

В 1950 году в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 20 июня 1950 года в советской газете «Правда» появилась статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» с подзаголовком «Относительно марксизма в языкознании». В своей работе вождь подверг сокрушительной критике «новое учение о языке».

Именины. Александр, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин. Виктор, Григорий, Иван, Игнатий, Калерия, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

Родились в этот день. (1819) Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты. (1833) Леон Бонна, французский живописец, коллекционер. ( 1927) Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер и художник. ( 1929) Жан Бодрийяр, французский социолог, культуролог и философ-постмодернист. (1932) Роберт Рождественский, советский поэт, переводчик. ( 1934) Юрий Визбор, советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист. (1937)Николай Дроздов, советский и российский ученый-зоолог, профессор, телеведущий.

По народному календарю. Федот Страж. В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

По лунному календарю. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Вот и подошел день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но, в то же время, следует завершить начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуется некая лень и апатичность. Коллективный труд и совместная деятельность, как правило, не удаются.

Источник: Calend.ru