Этот день в календаре. 2 января

Сегодня 2 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1839 г. Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.

В 1905 г. окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур.

В 1961 г. США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

В РОССИИ

2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1» . Старт и полет всех трех ступеней ракеты 8К72 с автоматической межпланетной станцией «Луна-1» прошли нормально.

В ЯКУТИИ

80 лет со дня рождения В.Г. Кривошапкина, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, академика Академии наук РС(Я), профессора (1937).

Именины у Антона, Даниила, Ивана, Игнатия.

Родились в этот день. (1834) Василий Перов, русский живописец, один из родоначальников жанровой картины. (1918) Андрей Гончаров, советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист. (1927) Юрий Григорович, советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР. (1947) Александр Тихонов, советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион.

По народному календарю. Игнатьев день. На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки. По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

По лунному календарю. Сегодня – идеальный день для ведения повседневных дел, проведите его спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами, работайте с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте мудрость и осторожность, не принимайте скоропалительных решений, всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Хороший день для торговли, плохой – для путешествий. Любая деятельность должна быть продумана.

Источник: Calend.ru