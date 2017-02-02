Этот день в календаре. 2 февраля

Сегодня 2 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

День свечей. Сегодня по народному эстонскому календарю отмечается День свечей. В народе говорили, что в этот день зима «преломляется пополам». В День свечей готовили ритуальную еду — кашу и блюда из свинины.

1536 г. — Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес. Красивейший город Южной Америки — столица Аргентины — Буэнос-Айрес основывался дважды. 2 февраля 1536 года в устье реки Параны, которое образует залив Ла-Плата, в 150 километрах от атлантического побережья, испанские конкистадоры – «охотники» за золотом во главе с доном Педро де Мендосой, основали поселение, которому суждено было стать Буэнос-Айресом.

1886 г. — В США впервые официально праздновали День сурка. День Сурка, который стал широко известен в нашей стране благодаря одноименному фильму с участием Билла Мюррея, традиционно отмечается в США 2 февраля.

2 февраля 1892 г. Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, американский изобретатель Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) изобрел пробку в форме короны для закупорки бутылки. Пробка совершенно герметично закрывала бутылку. Она имела гофрированный фланцевый край и тонкий вкладной диск из пробки на донышке. Пробка была проста и экономична в изготовлении. В патенте № 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка.

1922 г. — Впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс». Джеймс Джойс, покинувший Ирландию в 1902 году и живший изгнанником в Париже, человек гениальный и амбициозный, ставил перед собой задачи более крупные и трудные, чем большинство его современников. Работа над его главным романом «Улисс» шла с 1914 по 1921 год, когда Джойс жил в Триесте и Цюрихе. Роман был впервые опубликован 2 февраля 1922 года. «Улисс» – вариант имени «Одиссей», и само заглавие романа указывает на идею Джойса. Свой роман объемом почти в 700 страниц Джойс строит, беря за основу гомеровский миф о приключениях Одиссея.

В РОССИИ

День воинской славы России — День победы в Сталинградской битве в 1943 году. 2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года « О днях воинской славы (победных днях) России».

2 февраля 1701 года Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте.

2 февраля 1943 г. завершилась Сталинградская битва. В этот день советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее союзниками.

1956 г. — С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью (операция «Байкал»).

Родились в этот день. (1882) Джеймс Джойс, ирландский писатель и поэт, автор романа «Улисс». (1883) Михаил Гнесин, советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор. (1885) Михаил Фрунзе, советский государственный деятель и военачальник. (1904) Валерий Чкалов, советский летчик, Герой Советского Союза. (1935) Евгений Велихов, советский и российский ученый, физик-теоретик, академик.

По народному календарю. Ефимов день. Февраль — месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день — не исключение. «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», — шутили в народе. Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» — означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой — да на Масленицу». Если в полдень светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер — то весь год должен был быть сырым. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят — жди метели.

Именины у Ефима, Захара, Инны, Лаврентия, Льва, Павла, Риммы, Семена.

По лунному календарю. Рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте всё таким, как есть. Также сегодня предпочтительно не одалживать ни деньги, ни вещи. Иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны покой и удача дарителя. О снах лучше не рассказывать — они должны остаться в тайне.

Источник: Calend.ru