Этот день в календаре. 18 июня

Сегодня 18 июня. Чем известен этот день?

В МИРЕ

День медицинского работника. Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове по многолетней традиции отмечают День медицинского работника (День медика).

День отца. Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца.

День прав человека в Азербайджане.

День авиации Армении.

День работников водного хозяйства Кыргызстана.

День историка в Молдове.

День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.

Праздник Кафедрального Собора святого Эчмиадзина в Армении.

В 1815 году английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо Битва при Ватерлоо (бельгийский городок близ Брюсселя) стала финалом знаменитых «ста дней» Наполеона – периода его вторичного царствования после бегства с острова Эльбы – и окончательным поражением его армии.

В 1889 году американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы.

В 1932 году принято решение о создании Международной Федерации FIBA. 18 июня 1932 года в Женеве (Швейцария) на первой международной конференции национальных баскетбольных ассоциаций было принято решение о создании Международной Федерации баскетбольных ассоциаций FIBA.

В 1939 году на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник «Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий» Тарас Шевченко «Заповіт» Великий украинский поэт Тарас Шевченко умер 10 марта.

В РОССИИ

В 1937 году начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер. Утром 18 июня 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс.

В 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.

Именины. Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил.

Родились в этот день. (1812) Иван Гончаров, русский писатель. (1874) Владимир Образцов, российский и советский ученый в области транспорта, академик. (1907) Варлам Шаламов, советский прозаик и поэт. (1942) Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы «The Beatles».

По народному календарю. Дорофеев день. Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

По лунному календарю. Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая. Приходится признать, что энергетика этих суток тяжёлая и тёмная и, при всем при том, очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня — один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности, которая охватывает людей в этот день, — в любой ситуации сохраняйте душевный покой. Постарайтесь не оказываться в толпе людей, а также избегайте соблазна с кем-нибудь поссориться.



Источник: Calend.ru