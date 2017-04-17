Этот день в календаре. 17 апреля.

Сегодня 17 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день гемофилии. Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии. Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

В 1492 году Фердинанд и Изабелла пообещали Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции «в Индии».

В 1824 году подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Русская Америка — неофициальное название русских владений в 18-19 веках на Аляске, Алеутских островах и по северо-западному побережью Северной Америки. В 1875 году День рождения бильярдной игры «снукер». 17 апреля 1875 года в городе Джабалпуре, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде.

1875 День рождения бильярдной игры «снукер». Снукер (Фото: Rehan Qureshi, Shutterstock) 17 апреля 1875 года в городе Джабалпуре, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде. Чемберлен взял цветные пуловские шары (пул появился раньше снукера) и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры – «снукер» – придумал тоже Чемберлен. Это словечко означает «кадет первого года службы». Закрепилось название за новой игрой из-за того, что во время игры Невилл назвал одного из офицеров «снукером», когда тот оказался в трудном игровом положении: ему нужно было сыграть цветной шар без прямой видимости этого шара. Новая игра быстро завоевала популярность среди «индийских британцев». А спустя десять лет с ней познакомилась метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков.

В РОССИИ

В 1912 году Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел» (4) 17 апреля 1912 года Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел». На берегах Лены, в глухой тайге, на приисках золотопромышленного товарищества была открыта стрельба по почти трехтысячной колонне рабочих.

В 1941 году инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский (1889-1972) является автором первого в мире четырёхмоторного самолёта «Русский витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолёта.

В 1944 году завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция Днепровско-Карпатская операция – стратегическая наступательная операция советской армии в годы Великой Отечественной войны, проведенная в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года против немецко-румынских войск.

Родились в этот день. (1745) Семен Щедрин, русский живописец, художник-пейзажист. (1894) Борис Щукин, советский актер театра и кино, Народный артист СССР. (1894) Никита Хрущев, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964). (1941) Александра Дорохина, советская и российская актриса театра и кино. (1968) Валерия, российская эстрадная певица, Народная артистка России.

По народному календарю. Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений. Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Именины у Адриана, Вениамина, Георгия, Ивана, Иосифа, Марии, Никиты, Николая, Федора.

По лунному календарю. Энергетика этих суток пробуждает в человеке активное начало. День придаёт нам необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись и подумать. Это время рекордов и подвигов в прямом и переносном смыслах!

Источник: Calend.ru