Этот день в календаре. 16 января

Сегодня 16 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

27 г. до н.э. 2043 года назад Октавиан получил титул Августа. После убийства сторонниками республиканского строя пожизненного диктатора Рима Гая Юлия Цезаря, власть перешла к трем военачальникам – Октавиану, Антонию и Лепиду. Соперничая между собой, они развязали гражданскую войну. После многолетней борьбы Октавиану удалось разгромить легионы Антонио вместе с армией египетской правительницы Клеопатры. Закончив гражданскую войну, Гай Октавиан с триумфом вернулся в Рим. Помня горький опыт Цезаря, он дипломатично заявил, что передает управленческие полномочия сенату.

1920 г. Сухой закон в США закреплен Конституцией. В конце 19 века в США ширилось антиалкогольное движение. Была даже создана партия «сухого закона» в 1869 году, но она так и не смогла преодолеть двухпроцентного рубежа в избирательных кампаниях. Особенно против «спаивания нации» выступали женские объединения и церковь.

День учителя в Таиланде. В 1956 году по предложению премьер-министра фельдмаршала Таиланда П.Пибулсонгкрама, в то время одновременно являющегося почетным председателем Совета директоров учительского комитета, был учрежден профессиональный праздник.

1957 г. Всемирный день «The Beatles». В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз». С 2001 года 16 января по решению Организации ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО, отмечается как Всемирный день «Битлз». Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле был открыт джазовый клуб «The Cavern» («Пещера»).

Сегодня день Ледовара. Все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

В РОССИИ

В 1963 г. Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы. В этот день Никита Хрущев сделал заявление, в котором сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер.

В ЯКУТИИ

70 лет со дня рождения Т.Е. Андреевой, заслуженного ветерана СО РАН, кандидата филологических наук, специалиста по эвенкийскому языку (1947).

Именины у Василия, Гордея, Ирины.

Родились в этот день. (1867) Викентий Вересаев, русский и советский писатель. (1882) Аристарх Лентулов, советский художник. (1901) Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна. (1934) Василий Лановой, советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР.

По народному календарю. Гордеев день. В этот день принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился — да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

По лунному календарю. Всё происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. События, люди и мнения отражают вас самих. День требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, пользоваться духами и дезодорантами. Сон может подсказать пути к исцелению от болезни.

Источник: Calend.ru