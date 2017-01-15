Этот день в календаре. 15 января

Сегодня 15 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта. Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

В 1943 году завершено строительство здания Пентагона – это название здания Министерства обороны США, которое имеет форму правильного пятиугольника, находится в штате Виргиния недалеко от Вашингтона.

В 1955 году Китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала. В 1954 году на Тоцком полигоне (военный полигон в Южно-Уральском военном округе) было проведено общевойсковое учение с применением атомной бомбы.

2001 г. день рождения Википедии. Википедия — универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов.

В 2006 году впервые президентом Чили стала женщина — Мишель Бачелет. Президент Чили — глава государства и правительства в Чили. Начиная с 2006 года избирается всеобщим голосованием на 4-летний срок и не может быть переизбран на второй срок подряд. Мишель Бачелет — врач, дочь генерала ВВС.

В РОССИИ

В 1582 г. заключен Ям-Запольский мирный договор. Этот мирный договор, был заключен между Русским царством и Речью Посполитой в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма, в местечке недалеко от Пскова. Этот документ, в числе других дипломатических актов, подводил итоги Ливонской войны (1558-1583) и провозглашал перемирие между двумя государствами сроком на 10 лет.

В 1831 г. уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук». Павел Николаевич Демидов был не только успешным промышленником, но и покровителем отечественной науки. Способствуя развитию и процветанию науки в России, он (3) 15 января 1831 года учредил премию, как источник поощрения за труд и подвижнический вклад в развитие науки. Первая премия вручалась торжественно в Общем собрании Академии наук с приветственной речью президента графа С.С. Уварова.

День образования Следственного комитета Российской Федерации. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета.

Именины у Василия, Кузьмы, Марка, Модеста, Петра, Серафима, Сергея, Сильвестра, Ульяны.

Родились в этот день. (1622) Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер. (1763) Франсуа-Жозеф Тальма, французский актер. (1795) Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт. (1850) Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист. (1908) Эдвард Теллер, американский физик. (1913) Александр Маринеско, советский офицер-подводник, Герой Советского Союза. (1923) Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР. (1929) Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат. (1945) Максим Дунаевский, советский и российский композитор, Народный артист России. (1956) Вера Зозуля, советская саночница, олимпийская чемпионка, тренер. (1966) Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер.

По народному календарю. Сильвестров день, или Куриный праздник. День получил свое название в честь церковного праздника — Дня святого Сильвестра. Папа римский Сильвестр I жил в 4 веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана и предотвратил тем самым конец света. Также 15 января русские люди отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а 4 июня из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог». Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок. Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины. На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

По лунному календарю. Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме, и любое творческое дело идёт на лад. Однако, следует тщательно контролировать буйство сил: не все могут выдержать значительную перемену ритма.

Источник: Calend.ru