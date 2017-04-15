Этот день в календаре. 15 апреля.

Сегодня 15 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Международный день культуры. «Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно.

Международный день цирка. Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.

День экологических знаний. Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро.

В 1912 году в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой 20 века – в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник».

В 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». Первый конкурс красоты «Мисс Мира» — официальный международный конкурс красоты на планете — состоялся в Лондоне 15 апреля 1951 года. Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты.

В 1989 году в Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей. 15 апреля 1989 года в Шеффилде (Англия) на сорокатысячном стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между командами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» погибли 96 зрителей. Перед турникетами скопилось большое количество народа. Появились первые признаки давки.

В РОССИИ

День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Эта дата отмечается в нашей стране ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

В 1834 году по высочайшему повелению был закрыт журнал «Московский телеграф». «Московский телеграф» – энциклопедический журнал, по некоторым мнениям «решительно лучший в России от начала журналистики», выходивший с 1825 года.

В 1993 году стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией. Идея проведения Общероссийских Дней защиты от экологической опасности родилась в Кузбассе в 1993 году, инициаторами которой выступили общественные организации.

Родились в этот день. (1452) Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения. (1684) Екатерина I, российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I. (1707) Леонард Эйлер, швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик. (1886) Николай Гумилев, русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник. (1912) Ким Ир Сен, корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи. (1933) Борис Стругацкий, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик. (1938) Клаудия Кардинале, итальянская киноактриса, общественный деятель. (1949) Алла Пугачева, российская поп-певица, примадонна отечественной эстрады, Народная артистка СССР.

По народному календарю. Тит Ледолом. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке. Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй». У торговцев же, напротив, эта дата называлась «барыш-день». Они старались отпраздновать его как можно более шумно — это сулило хорошие прибыли в течение всего года. Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.

Именины у Георгия, Григория, Ефима, Тита.

По лунному календарю. День благоприятен как для бизнеса, так и для общения, домашних дел и переезда.

Источник: Calend.ru