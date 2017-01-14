Этот день в календаре. 14 января

Сегодня 14 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Старый Новый год. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

День святителя Василия Великого. Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в благочестивой христианской семье Василия и Емилии. Отец святителя был адвокатом и преподавателем риторики.

Международный фестиваль бумажных змеев в Индии. Бумажные змеи всех возможных расцветок, форм и размеров взлетают сегодня в голубое зимнее небо Индии. Бумажные змеи, несомненно, стали одним из воплощений мечты человека о полетах в небо. История создания и развития бумажных змеев впечатляет своей протяженностью и завораживает своей насыщенностью. Поэтому неслучайно фестивали бумажных змеев проводятся во многих странах мира и привлекают и любителей, и профессионалов этого искусства.

В 1506 году в Риме была найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья». Шедевр древней скульптуры по времени создания относится примерно к 1 веку до нашей эры. По свидетельству Плиния, Лаокоон находился в доме императора Тита. Это произведение трех родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора. Сюжет Лаокоона почерпнут из сказаний о Троянской войне и очень впечатляюще изложен в «Энеиде» римского поэта Вергилия. Первоначально существовало мнение, что скульптура иллюстрирует текст Вергилия, но, по видимому, она ему предшествует: «Энеида» была написана позже.

В 1980 году чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. К середине 1970-х годов был достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США. В этот период происходит сближение позиций СССР с государствами Западной Европы и США.

В РОССИИ

В 1700 г. Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. 14 января в Москве был объявлен именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского», в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы… Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жены и дочери их также должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья по иноземным модам. В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в тереме. Петр приказал ввести балы и собрания, называвшиеся «ассамблеями», которые устраивались попеременно в домах вельмож; женщины обязаны были в них участвовать. Ассамблеи начинались около 5 часов вечера и продолжались до 10 вечера. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы и шашки: стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. Многие были недовольны нововведениями, но ослушаться не могли: в гневе Петр был страшен.

В 1814 году в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека. В праздничном открытии участвовали более двухсот человек. В их числе были Г.Р. Державин, О.А. Кипренский, А.Х. Востоков, В.П. Стасов.

В 1929 году День рождения Московской области. Территория современной Московской области была населена уже более 20 тысяч лет назад. В пределах области известны многочисленные курганы, городища железного века. Широко распространены курганы 10-12 веков.

В 1992 году в Москве основана масонская ложа «Гармония». Хотя масонство является самой большой братской посвятительной организацией в мире, и о нём много сказано и написано, составить реальное представление об этой организации непросто.

Именины у Александра, Богдана, Василия, Вячеслава, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Петра, Платона, Трофима, Федота.

Родились в этот день. (1770) Адам Чарторыйский, польский и российский государственный деятель эпохи Александра I. (1827) Петр Семенов-Тянь-Шанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества. (1875) Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира. (1911) Анатолий Рыбаков, советский писатель-романист. (1925) Юкио Мисима, японский писатель и драматург. (1948) Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион. (1963) Анна Самохина, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

По народному календарю. Васильев день. Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. Согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева. Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

По лунному календарю. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Это чистый, светлый, спокойный день. Пришло время отдыха от напряжённых и активных действий. Неплохо бы заняться домашними делами – особенно полезно всё, что связано с очищением: мытье полов, стирание пыли, принятие душа. Полезна неспешная пешая прогулка.

Источник: Calend.ru