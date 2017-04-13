Этот день в календаре. 13 апреля.

Сегодня 13 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В 1742 году в Дублине впервые исполнена оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя. На Пасху во время благотворительного концерта была впервые исполнена оратория «Мессия» немца Георга Фридриха Генделя. Свое сочинение Гендель написал в основном на тексты библейских пророков.

В 1895 году при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ. Впервые на развалины Помпей, ставших жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры, наткнулся известный архитектор из Рима Доменико Фонтана еще в 1599 году. В то время он прокладывал подземный водопровод в толще холма над погребенными Помпеями был найден скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки.

В 1945 году войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии — город Вена.

В РОССИИ

День мецената и благотворителя в России. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 года до н.э. — 8 год до н.э.) — известного римского аристократа, покровителя.

В 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. Идея средства передвижения, движимого электричеством, впервые была высказана проживавшим в Англии немецким инженером доктором Вильгельмом Сименсом ещё в 1880 году. Эксперименты в этой области были начаты его братом Вернером фон Сименсом.

В 1934 году завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике. Летом 1933 года научная экспедиция под руководством О.Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Целью экспедиции, кроме сбора различного материала, была проверка возможности прохода Северным морским путем транспортными кораблями.

В 1944 году Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны 13 апреля 1944 года столица Крыма – город Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской операции войсками 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан. Город находился в оккупации 865 дней.

Родились в этот день. (70 до н.э.) Гай Цильний, меценат римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов. (1519) Екатерина Медичи, королева и регентша Франции (1560-1563 и 1574). (1743) Томас Джефферсон, 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США. (1749) Джозеф Брама, английский изобретатель. (1816) Уильям Беннетт, английский композитор. (1883) Демьян Бедный, русский и советский писатель и поэт. (1883) Александр Александров, советский композитор, хоровой дирижер, педагог, Народный артист СССР. (1955) Ирина Хакамада, российский политик и государственный деятель, писатель, теле и радиоведущая. (1963) Гарри Каспаров, российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик.

По народному календарю. Ипатий Чудотворец. Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото. Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса. На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Именины у Анны, Вениамина, Ивана, Иннокентия, Иосифа, Ипатия.

По лунному календарю. Сдержанность и благоразумие – оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих людей.

День требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, пользоваться духами и дезодорантами.

Сон может подсказать пути к исцелению от болезни.

Источник: Calend.ru