Этот день в календаре. 12 апреля.

Сегодня 12 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос). Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

В 1633 году в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Галилей был обвинен в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год».

В 1796 году Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу. В ту пору Наполеону было всего 26 лет. В это время, в ходе Первой итальянской кампании 1792–1797 годов, Франция вела борьбу с силами объединившейся против нее 1-й коалиции европейских держав.

В 1871 году Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны. Вандомская колонна была воздвигнута в честь побед Наполеона I. Она является одним из знаменитейших сооружений французской столицы. 12 апреля 1871 года Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны.

В РОССИИ

В 1242 году войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

В 1861 году Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. В первую половину 19 века численность рабочих в Петербурге существенно возросла. В связи с этим участились эпидемии, а мест в городских больницах не хватало.

В 1961 году впервые человек совершил полет в космос 12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, Юрий Алексеевич Гагарин, на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур», вышел в космическое пространство и совершил полет по орбите искусственного спутника Земли.

Родились в этот день. (1823) Александр Островский, русский драматург. (1839) Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. (1850) Николай Голицын, российский государственный деятель. (1866) Александр Ульянов, русский революционер-народоволец, старший брат В.И.Ленина. (1892) Джонни Доддс, американский кларнетист, джазовый музыкант. (1903) Ян Тинберген, нидерландский экономист, Нобелевский лауреат. (1912) Ефим Копелян, советский актер театра и кино, Народный артист СССР. (1931) Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. (1933) Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица (сопрано). (1941) Бобби Мур, английский футболист.

По народному календарю. Иван Лествичник. В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника — христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») — своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу. В день чествования Иоанна русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

На Иоанна Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.

Именины у Ивана, Захара.

По лунному календарю. Этот день призван помочь вам восстановить силы. Кроме того, сегодня повышены интеллектуальные способности, поэтому нередко в этот день ощущается переизбыток энергии. Ее желательно направить в творческое русло, иначе она может внезапно выплеснуться в агрессивных, необдуманных поступках. Этого, безусловно, не следует допускать. Нарушение гармонии этих лунных суток к добру не приведет.

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны обрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

Источник: Calend.ru