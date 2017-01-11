Этот день в календаре. 11 января

Сегодня 11 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Международный день «спасибо». Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

В 1909 г. в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

В РОССИИ

В 1917 г на территории России создан первый заповедник – Баргузинский.

В 1919 г. Совнарком принял декрет о введении продразверстки.

В 1940 г в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

В 1957 г. руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк».

В 1960 г в СССР создан Центр подготовки космонавтов.

День заповедников и национальных парков России. Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. И сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

Именины у Агриппины, Анны, Варвары, Вениамина, Георгия, Евдокии, Евфросинии, Ивана, Лаврентия, Марка, Матроны, Натальи, Фаддея, Феофила.

Родились в этот день. (1875) Рейнгольд Глиэр, советский композитор, Народный артист СССР. (1920) Владимир Венгеров, советский киносценарист и режиссер. (1965) Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов. (1972) Константин Хабенский, российский актер театра и кино, Народный артист России.

По народному календарю. Страшный день. Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды. Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, – а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных. Кстати, детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и доброй заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных».

Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться. Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

По лунному календарю. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

Источник: Calend.ru