Этот день в календаре. 11 апреля.

Сегодня 11 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В 1909 году был основан город Тель-Авив. 11 апреля 1909 года был основан город Тель-Авив. Однако это название он получил только через год. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как «холм весны».

В 1919 году создана Международная организация труда (МОТ). При Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в труде.

В 1945 году произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Этот лагерь смерти начал функционировать 19 июля 1937 года близ города Веймара (Германия), а к 1945 году имел 66 филиалов.

В РОССИИ

В 1147 году впервые упомянуто слово «Москва». Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу, состоявшуюся (4) 11 апреля 1147 года, фразой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». Фраза эта звучала так: «Приди ко мне, брате, в Москов». Благодаря летописному упоминанию о встрече «в Москове», князь вошел в историю как «основатель Москвы».

В 1592 году Борис Годунов велел покарать виновных в гибели царевича Димитрия. 11 апреля 1592 года, почти через год после гибели третьего сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, фактический правитель Российского государства боярин Борис Годунов велел покарать виновных в расправе над царским наместником в Угличе.

В 1857 году император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Как и во многих странах Европы, государственные гербовые эмблемы появились в эпоху средневековья. В 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III.

В 1944 году Керчь освобождена от фашистских войск. В ноябре 1941 года, через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны (1941-1945), Керчь была оккупирована фашистскими войсками.

Родились в этот день. (1625) Мария Милославская, русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича. (1894) Эмиль Кио, советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов. (1907) Николай Девятков, советский и российский ученый в области электроники, академик. (1948) Георгий Ярцев, советский футболист и российский футбольный тренер, Заслуженный тренер России. (1968) Сергей Лукьяненко, российский писатель-фантаст.

По народному календарю. Берещенье. В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У наших предков с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком — и хворь уйдет. Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды. 11 апреля нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

Именины у Ивана, Исаакия, Кирилла, Корнилия, Марка, Михаила, Филиппа.

По лунному календарю. Сегодня не стоит проявлять агрессивность, доказывать свою правоту, кричать и размахивать руками. Нельзя включать громкую музыку и вести себя вызывающе. Лучше всего провести день в уединении, быть тихим и скромным. Неплохо бы заняться домашними делами – особенно полезно всё, что связано с очищением: мытье полов, стирание пыли, принятие душа. Полезна неспешная пешая прогулка.

Сны помогут снять внутренне напряжение, избавиться от недуга. Главное – правильное толкование сегодняшних снов.

Источник: Calend.ru