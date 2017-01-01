Этот день в календаре. 1 января

Сегодня 1 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире). Это праздник романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии.

В 1801 году открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой. Церера — это карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы и самая близкая к Земле карликовая планета. Она была открыта итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории и названа в честь богини плодородия Цереры.

В 1887 году напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».

В 1959 году революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.

В 1993 году произошел распад Чехословакии — появились два независимых государства – Чехия и Словакия.

В РОССИИ

В 1700 году в России введен Юлианский календарь. Точность Юлианского календаря невысока: каждые 128 лет накапливается один дополнительный день. К середине 20 века практически все страны мира пользовались григорианским календарем. В России он был введен после Октябрьской революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. Год в григорианском счислении длиннее тропического на 26 секунд, и разность в сутки накапливается в течение 3323 лет. Разница между старым и новым стилями составляет для 18 века 11 суток, для 19 века – 12 суток и для 20 века – 13 суток. Дни недели в обоих календарях совпадают, и поэтому при переходе от одного из них к другому день недели сохраняется. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за старым юлианским укрепилось название «старый стиль». Русская Православная церковь, сохраняя традиции, живет по юлианскому календарю.

В 1858 году первые русские почтовые марки поступают в обращение на всей территории Российской империи.

В 1932 году открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — «ГАЗ»).

В 1943 году началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.

В 1944 году в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.

В 1947 году Новый год в СССР признан официальным выходным днём.

В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа (Десятикратная деноминация рубля).

В 1968 году на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время».

В 1969 году вышел первый выпуск мультфильма «Ну, погоди!»

В 1998 году в России вновь была введена в обращение копейка в ходе деноминации.

В ЯКУТИИ

175 лет со дня рождения И.А. Худякова, фольклориста, этнографа, якутского политического ссыльного, революционера (1842-1876).

60 лет со дня рождения Л.Н. Ноевой, заслуженного работника образования РС(Я), кандидата педагогических наук (1957).

Именины у Григория, Ильи, Тимофея.

Родились в этот день. (1449) Лоренцо Медичи (Великолепный), итальянский государственный деятель. (1879) Эдвард Форстер, английский романист. (1893) Иван Панфилов, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза. (1909) Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов. (1925) Вениамин Баснер, советский композитор, Народный артист РСФСР. (1964) Рима Баталова, советская легкоатлетка, многократная паралимпийская чемпионка, общественный деятель.

По народному календарю. День Ильи Муромца. Лучшим блюдом к столу в этот день (который, кстати, позже совпал с Новым годом) был жареный поросенок. А по приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай. Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месячная звездная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой — ожидали, что уродится рожь.

По лунному календарю. Сегодня – день активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана и даже опасна. Если до сих пор вы мечтали, то сегодня пришла пора действовать. Однако, первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном, могут произойти разные неприятности, связанные с общением. Сдержите негатив, и вторая половина дня принесёт достойные плоды.

Источник: Calend.ru