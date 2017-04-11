Золотопромышленники обсуждают проблемы и перспективы отрасли на форуме в Алдане

Проблемы и перспективы добычи золота из техногенных месторождений, внедрение инновационных технологий, законодательная база и другие вопросы отрасли обсуждаются на межрегиональном форуме «Золото Якутии. Современность и пути развития» в Алдане. Для участников мероприятия также организована «Свободная трибуна» для высказываний и обсуждения.

Форум начался сегодня, 11 апреля. В зале Алданского политехнического техникума собрались руководители и представители золотодобывающей промышленности Якутии, органы власти и местного самоуправления для обсуждения положения отрасли в республике и стране. Модераторами выступают президент Торгово-промышленной палаты Владимир Членов и генеральный директор АО «Корпорация развития Южной Якутии» Михаил Брук.

«Промышленность республики начиналась с золотодобычи, и первенство в отрасли принадлежит Алданскому району. Именно здесь с 1924 года началось освоение золотых запасов. Не всегда динамика освоения была положительной. Были взлеты и падения и, тем не менее, радует, что на сегодняшний день золотодобывающая промышленность находится на подъеме — модернизируется производство, увеличиваются показатели добычи»,- отметил в приветственной речи глава Алданского района Северин Поздняков.

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В 2016 году в районе добыто около 10 тонн драгоценного металла. Это хорошие показатели по сравнению с прошлым периодом. Вместе с тем, в золотодобывающей промышленности накопилось очень много вопросов, которые необходимо решить: это кадровое обеспечение, материально-техническая база, законодательное сопровождение. Для этого и создан форум, он позволит обменяться мнениями и наметить пути решения.

О непростой ситуации в золотопромышленной отрасли рассказал президент Торгово-промышленной палаты Якутии Владимир Членов: «Положение золотопромышленности Якутии на сегодняшний день не удовлетворяет многих. Дело не в количестве добычи. Сегодня власти и бизнес не находят взаимопонимания. И это не только в республике, а по всей стране. С проблемами столкнулись и на Чукотке, и в Магадане, и в Амурской области, и в Красноярском крае. Для объединения усилий в поиске консолидированных решений золотопромышленники объединяются в ассоциации, союзы, чтобы выражать свое мнение и стремление, чтобы их услышали, и это дает положительный эффект. Мы вместе с центром стратегических исследований республики, при поддержке администрации Алданского и Нерюнгринского районов и самих золотопромышленников, организовали этот форум. Приятно, что он собрал большую часть и руководителей, и представителей золотодобывающих предприятий республики».

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В рамках форума освещаются законодательные вопросы, проблемы и перспективы добычи золота из техногенных месторождений, внедрение инновационных технологий. Проходят выступления о роли золотодобывающей промышленности в развитии республики, подготовке кадров, научном сопровождении геологоразведочных работ. Прозвучат доклады представителей золотодобывающих предприятий. Директор Алданского политехникума Лилия Иванова расскажет о перспективах развития учебно-промышленного кластера. Для участников форума работает «Свободная трибуна» для высказываний и обсуждения острых вопросов.