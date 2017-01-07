Завершение строительства водозабора в Якутске планируется в 2018 году

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Якутии является перспективным направлением для привлечения частных инвестиций. Всего в 2016 году из различных источников построено и реконструировано 41 котельная, обновлено 150,6 км инженерных сетей в регионе.

В сфере водоснабжения продолжается успешная реализация одного из приоритетных социальных проектов на территории Якутии, направленных на улучшение качества жизни населения — строительства водозаборных и водоочистных сооружений Якутска.

Реализация Программы решит проблемы столицы республики, связанные с ежегодным увеличением потребности города в питьевой воде и обеспечением населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам. На сегодня готовность проекта составляет 30 процентов. Завершение строительства планируется в 2018 году.

Также на протяжении 2016 года решались проблемные вопросы ПАО «Нерюнгринский городской водоканал». Предприятию рекомендовано перейти на оптовый рынок электроэнергии и реализовать инвестиционную программу.