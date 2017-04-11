Японский институт разработал план развития ТОР «Кангалассы»

Японский исследовательский институт «Номура», выступающий разработчиком планов перспективного развития для девяти дальневосточных территорий опережающего развития, презентовал в Якутске проект развития индустриального парка «Кангалассы».

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, согласно материалам разработчиков, основной вектор развития ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» предусматривает поддержку инновационных производств и сервисов Якутии, передает Интерфакс.

При этом акцент сделан на поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Территория ТОР сформирована с перспективой развития на 70 лет. Это требует комплексного подхода. Исследование позволит оценить перспективные отрасли экономики и конкурентоспособные сегменты рынков для развития в ТОР, определить возможности реализации инвестиционных проектов и наличие делового спроса у потенциальных инвесторов. Важными в анализе являются профиль резидентов ТОР и разработка системы взаимодействия с компаниями — потенциальными инвесторами данных площадок», — сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Денис Тихонов, слова которого приведены в сообщении.

Вице-премьер региона Игорь Никифоров пояснил, что «поэтапный план реализации проекта позволит определить детальную стратегию развития».

В ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» предполагается реализация проектов в сфере сельского хозяйства, рыбоводства и производства пищевых продуктов, а также ювелирной промышленности и производства строительных материалов.

«В пределах региона отсутствуют серьезные конкуренты на рынке круглогодичных производителей сельхозпродукции и производителей рыбной продукции искусственного выращивания. Есть потенциал для роста рынка иностранных технологий и оборудования», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент институт «Номура» совместно с ООО «Финансовый и организационный консалтинг» разработал планы для территорий опережающего развития «Большой Камень», «Михайловский», «Приамурская», «Амуро-Хинганская», «Горный воздух», «Южный», «Белогорск», «Камчатка» и «Беринговский».

«Когда мы рисуем будущий образ ТОР, то обращаем пристальное внимание на изучение тенденций вокруг целевой территории (изменяющиеся потребности людей, глобализация экономики, технологические тренды и пр.), ресурсы региональной экономики, инфраструктуру и кадры. При этом стараемся четко отобразить ту ценность, которую рассчитываем получить, и пути достижения обозначенных целей», — подчеркнул руководитель департамента инфраструктуры института «Номура» Хидеюки Ямада.

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 24 заявки на получение статуса резидента ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. NRI — ведущий японский аналитический центр по вопросам экономики, основан в 1965 году. Подразделения института оказывают консультационные услуги правительственным и частным предприятиям в области промышленной политики и территориального развития. Институт оказывает поддержку японским и азиатским предприятиям в развитии их бизнеса на российском рынке, а также российским клиентам — в деле улучшения инвестиционного климата в стране и повышения жизнеспособности инвестиционных проектов. Проекты, в которых участвовал NRI — прибрежный городской центр Токио, проект Манхэттен в районе Маруноути, город медицинской промышленности Кобэ (медицинский кластер), Морской рай Хаккэйдзима (парк развлечений), выставочный комплекс в Аити и другие объекты в Японии, Корее, на Тайване, в Китае. Институт, в частности, проводил исследования Транссибирской магистрали с точки зрения глобальной торговли, снижения сроков доставки грузов в Европу из Азии.