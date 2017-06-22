Японские специалисты по возобновляемой энергии вновь посетили Тикси

В преддверии V Международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке» японская делегация представителей NEDO, Komaihaltec Inc., Mitsui & Co. начала свое пребывание в Якутии с посещения поселка Тикси Булунского улуса, где планируется к осени 2018 года построить парк ветроустановок мощностью 1МВт. В 2019 году планируется запустить проект в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

20 июня японская группа в сопровождении первого заместителя министра ЖКХ и энергетики республики Николая Дураева прибыла в Тикси. На этот раз в Тикси приехала непосредственно руководитель Komaihaltec Inc. Эми Комаи.

В первый день делегация посетила площадку будущего ветропарка. В прошлом году японские инженеры определили оптимальное место для расположения ветрогенераторов, расположенное примерно в двух километрах от поселка. Также состоялись встречи с главой Булунского района и руководством Булунских электрических сетей АО «Сахаэнерго», где обсуждались вопросы технического решения проекта.

В текущем году планируется возвести фундамент для ветроустановок. В 2018 году в планах доставить оборудование. Кроме того, японская сторона доставит 3 дизель-генератора и накопитель энергии.

«Все установки будут сделаны с учетом климатических особенностей якутской Арктики. Сегодня идет речь о строительстве ветропарка мощностью 1 МВт. Пока на первом этапе планируется установить три ветроустановки», – отметил Николай Дураев.

Учитывая сезонность и сложную схему транспортной логистики, японских инвесторов особенно интересует вопрос доставки оборудования. В этой связи в рамках второго дня пребывания запланирована встреча с руководством морского порта поселка Тикси.

Внедрение альтернативных источников энергии позволит снизить затраты на потребление дизельного топлива.

Сегодня японская делегация примет участие в работе конференции по ВИЭ, в рамках которой участие в панельной дискуссии «Запад и Восток: лучшие технологии и проекты» и встреча с первым вице-премьером республики Алексеем Колодезниковым.