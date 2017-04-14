Японские инвесторы заинтересовались инфраструктурными проектами в Якутии

Министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов провел рабочую встречу с главой представительства в Москве Банка Японии для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation) Като Манабу. Стороны обсудили варианты сотрудничества в области привлечения инвестиций для реализации крупных инженерных проектов в Якутии. В частности, речь шла о возможном участии японских инвесторов при строительстве мостового перехода через реку Лена, а также в программе реконструкции объектов водоподготовки города Якутска.

Как пояснил Като Манабу, сотрудничество Японии и Якутии является «обнадеживающим, но требует более интенсивного взаимодействия». Господин Като предложил поспособствовать налаживанию контактов между ведущими японскими корпорациями для диалога по имеющимся и перспективным проектам в Якутии. «Банк приветствует создание нового органа исполнительной власти в Якутии, ориентированного на привлечении инвестиций. Также являясь государственной организацией, банк готов сотрудничать с министерством для продвижения и инвестирования во взаимовыгодные проекты. Проведенная встреча является своевременной, особенно в свете уже реализуемых в Якутии проектов с участием японских компаний Sojitz Corporation (сотрудничестве в сфере электроэнергетики), Mitsui (развитие возобновляемых источников энергии)», – сказал он.

Антон Сафронов рассказал, что в ближайшее время министерство предоставит в банк статистические данные по количеству малых и средних предприятий с фокусом на приоритетные направления экономики, а также высоким экспортным потенциалом. Якутия заинтересована в привлечении технологий, современного промышленного оборудования, а японская сторона, в свою очередь, заинтересована в инвестировании в Дальний Восток. В этом направлении банк участвует в создании инвестиционной платформы по привлечению и поддержке японских инвесторов на дальневосточные территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. Со стороны японского бизнеса в инвестиционной платформе заинтересованы такие крупные компании как Mitsui, Mitsubishi, ITOCHU Corporation, сообщает пресс-служба министерства инвестиционного развития и предпринимательства Якутии.

Якутия и Япония обсудили возможность дальнейшего сотрудничества