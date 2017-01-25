«Якутуголь» увеличил производственные показатели в 2016 году

АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») по итогам работы 2016 года добыл 9,9 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в 2015 году.

На разрезе «Нерюнгринский» было добыто 9,3 млн тонн угля, что на 10 % больше объемов добычи предыдущего года. Это рекордные показатели добычи угля на предприятии с 2008 года.

Значительный рост по добыче отмечен и на разрезе «Кангаласский». В прошлом году здесь добыли 170 тыс. тонн угля, что позволило на 16 % увеличить свой результат 2015 года.

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» переработала 8,9 млн тонн угля, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10%, при этом выпуск концентрата коксующегося угля увеличился на 16 %.

За 2016 год компания реализовала 9,2 млн тонн угольной продукции, что на 14 % больше, чем годом ранее. Поставки продукции компания «Якутуголь» осуществляет как на внутренний, так и на внешний рынки.