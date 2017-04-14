«Якутуголь» приобрел новые БелАЗы для угольного разреза «Джебарики-Хая»

Пять новых самосвалов БелАЗ-7555 для работы на угольном разрезе «Джебарики-Хая» приобрело АО ХК «Якутуголь». Покупка обошлась компании в сумму свыше 150 млн рублей. Общая сумма инвестиций на развитие угольного разреза «Джебарики-Хая» в 2017 году составит около 700 млн рублей.

Самосвалы БелАЗ приобретены в рамках реализации программы перехода на открытый способ добычи угля. Грузоподъемность каждого самосвала – 55 тонн. Два из них будут задействованы на транспортировке угля, три других машины – на перевозке вскрышных пород. На угольном разрезе уже работает 5 аналогичных БелАЗов, которые поступили на предприятие в 2016 году.

До месторождения новые машины белорусского производства доставлялись в разобранном виде. БелАЗы собирали на производственных площадях предприятия в поселке Джебарики-Хая, ввод в эксплуатацию намечен после проведения пусконаладочных работ.

Закупка оборудования по программе перехода на открытый способ добычи в течение года продолжится: для разреза планируется приобрести топливозаправщик, кран-манипулятор, зарядную машину, автомобили для перевозки взрывчатых материалов, тягач-полуприцеп, автокран, установку для осушения скважин и другое оборудование.

Переход на открытый способ добычи угля компания осуществила летом прошлого года, первоначально на месторождении велись только вскрышные работы. Первый уголь на разрезе «Джебарики-Хая» начали добывать в марте этого года. Результат первого месяца работы – около 38 тыс. тонн угля.