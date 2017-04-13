«Якутуголь» поставит около миллиона тонн угля китайской Baosteel Resources

Ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» пролонгировала соглашение о сотрудничестве с компанией Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейшую сталелитейную группу Китайской Народной Республики.

С апреля 2017 года по март 2018 года «Мечел» отгрузит подразделениям Baosteel Resources до 960 тыс. тонн коксующегося угля премиальных марок, добытого АО ХК «Якутуголь». Поставки будут осуществляться через торговый порт Посьет, также входящий в Группу «Мечел». Цена будет определяться сторонами на ежемесячной основе.

«У нас установились доверительные, взаимовыгодные отношения с компанией Baosteel Resources. В прошлом году «Мечел» направил в адрес Baosteel Resources 15% от всего объема коксующегося угля, реализованного третьим лицам. Мы и в дальнейшем будем рады предложить китайским клиентам высококачественную угольную продукцию, которую они уже успели оценить за время многолетнего партнерства. Ввиду масштабных структурных преобразований в угольной отрасли КНР спрос на коксующийся уголь в этой стране в 2017 году останется на стабильном уровне. Сегодня мы наблюдаем наращивание импорта коксующегося угля в Китае, в связи с чем для «Мечела», как крупного поставщика угля для металлургии, открываются новые экспортные возможности», – отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.