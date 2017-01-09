Якутские лошади обжились на Ямале

У якутских лошадей на ямальской агрофирме «Толькинская» появилось первое потомство. Сотрудничество арктических регионов в области агропромышленного комплекса началось после визита якутской делегации на Ямал и ответного посещения ямальскими аграриями Якутии.

Регионы запланировали взаимодействие по таким направлениям сельского хозяйства, как рыборазведение и табунное коневодство. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом оленеводов ЯНАО и Ассоциацией оленеводов Якутии.

В 2015 году Ямал приобрел два косяка лошадей, в каждом – один жеребец и одиннадцать кобыл. Животные закуплены в двух хозяйствах Якутии. За год стадо увеличилось на два жеребенка.

Сотрудники агрофирмы уверяют, что породистые животные чувствуют себя отлично, полностью адаптировались к местным условиям.

Якутские лошади неприхотливы, выносливы и легко выдерживают морозы до -60ºС, добывая себе пищу из-под снега, пока позволяет низкий снежный покров, передает Арктика-Инфо.