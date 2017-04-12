Якутнедра планируют провести аукцион по месторождениям золота и алмазов Большой Куонамки

Якутнедра планируют 31 мая провести аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу россыпных алмазов и золота на участке Средней россыпи реки Большая Куонамка в Якутии, следует из материалов тендера.

Участок расположен в Оленекском эвенкийском национальном улусе. Ближайшим к нему населенным пунктом является село Джилинда. Административный центр — Оленёк — расположен в 180 км от южной рамки лицензионной площади, на левом берегу реки.

Площадь лицензионного участка 252,4 кв км. Ресурсы Р1 – 1,621 млн каратов алмазов и 96 кг золота. Победителю аукциона будет предоставлена лицензия на 20 лет. Стартовый платеж – 9,861 млн рублей. Ведомство принимает заявки на аукцион до 11 мая.