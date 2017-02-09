Якутия вошла в число регионов с высокой устойчивостью

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг регионов России за январь 2017 года. По результатам экспертных оценок Якутия вошла в число субъектов с высокой социально-политической устойчивостью.

«С точки зрения социально-экономической конъюнктуры и общественных настроений январь прошел относительно спокойно – несмотря на то, что первые месяцы года обычно оказываются стрессовыми в силу сезонного всплеска инфляции. Социологические опросы пока не фиксируют серьезного роста тревожности вокруг ценовой ситуации», — отмечает президент фонда Михаил Виноградов.

Январь был одновременно временем относительной пассивности и накопления тем и тенденций, способных сыграть заметную роль и в политической жизни регионов, и в предвыборном цикле, считают эксперты.

По итогам январского рейтинга дальневосточные регионы распределены следующим образом:

— регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) — Чукотка (8,3), Магаданская область (8,1).

— регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) — Сахалинская область (Якутия (7,7), Камчатский край (7,4), Амурская область (7,1).

— регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) — Еврейская АО (6,0), Хабаровский край (6,1).

— регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) — Приморский край (4,5).

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.