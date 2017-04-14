Якутия и Сингапур обсудили возможные направления сотрудничества

В ходе рабочего визита министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова и и.о. генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлианы Диряховой в Сингапур состоялся ряд встреч с правительственными и частными структурами. Успешные переговоры были проведены с министерством торговли и промышленности Республики Сингапур, а также компаниями SembCorp Industries и International Enterprise Singapore.

Встреча, состоявшаяся в министерстве промышленности и торговли Сингапура, прошла на высоком уровне. В ходе переговоров якутской стороной был представлен уникальный инвестиционный потенциал республики. Министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун отметил, что правительство страны заинтересовано в развитии бизнеса с якутскими партнерами, и заверил о содействии в вопросах развития торгового и инвестиционного сотрудничества обеих сторон.

Представители Якутии также нанесли визит в агентство International Enterprise (IE) Singapore. Оно является государственной структурой, ответственной за развитие местного производства и экспорта по всему миру. После разговора с заместителем генерального директора агентства Сун Пэй Иу принято решение о продолжении сотрудничества в рамках развития российско-сингапурских деловых отношений.

Инвестиционные проекты Якутии были представлены в рамках встречи с генеральным директором крупной сингапурской компании SembCorp Industries Кельвином Тэо. Данная компания является ведущей на территории Сингапура в своем секторе, входя в крупнейшую энергетическую, водную и градостроительную группу, осуществляющую деятельность на пяти континентах по всему миру. Она имеет богатый опыт реализации проектов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Китае, Индии, Вьетнаме и Индонезии.

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В ходе переговоров были представлены проекты реконструкции объектов водоподготовки г. Якутска и строительства 4-звездочной гостиницы в столице республики. Сингапурские партнеры сообщили о заинтересованности в тесном сотрудничестве с правительством Якутии и министерством промышленности и торговли Сингапура по рассмотрению возможностей реализации региональных инвестиционных проектов.