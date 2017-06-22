Якутия и компания «Хевел» заключили соглашение о строительстве солнечных электростанций

Власти Якутии и группа компаний «Хевел» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере электроснабжения изолированных населенных пунктов республики за счет строительства автономных гибридных энергоустановок на базе солнечной энергии.

Документ подписан в рамках V международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке», которая проходит в Якутске с 22 по 24 июня. Глава Якутии Егор Борисов отметил, что конференция стала реальной площадкой для налаживания сотрудничества и деловых контактов компаний в области возобновляемых источников энергии. В этом году мероприятие с участием 112 компаний из Российской Федерации, Японии, Китая, США, Германии, Казахстана, Узбекистана и других стран проводится в Якутске уже пятый раз.

Соглашение между республикой и группой компаний «Хевел» предполагает реализацию в Якутии инвестиционного проекта по строительству автономных дизель-солнечных электростанций с использованием передовых технических решений. В качестве координатора инвестора проекта выступает инжиниринговое подразделение группы компаний «Хевел». Планируется, что для реализации проектов компания будет поставлять высокоэффективные солнечные модули, произведенные на собственном заводе в городе Новочебоксарске. Правительство республики, в свою очередь, обеспечит проекту информационную и организационную поддержку.

Реализация проекта позволит решить приоритетную государственную задачу по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения населения изолированных и автономных территорий за счет использования солнечной энергии.

Строительство объектов солнечной генерации обеспечит рост налоговых поступлений в региональный бюджет, создаст в республике новые рабочие места и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации проекта в части проведения строительно-монтажных работ и изготовление опорных конструкций.