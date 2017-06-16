Якутия готовится к III Восточному экономическому форуму

Ход подготовки участия Якутии в деловой программе третьего Восточного экономического форума был рассмотрен в пятницу, 16 июня, на рабочем совещании у председателя правительства республики Евгения Чекина.

Ожидается, что глава республики Егор Борисов примет участие в пленарной сессии «Дальний Восток России: Создавая новую реальность», выступит на I заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также в заседании президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока.

Кроме того, члены делегации Якутии примут участие в таких сессиях, как «Комплексное социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока», «Формирование комфортной городской среды на Дальнем Востоке», «Снижение энергетических тарифов на Дальнем Востоке» и других, а также в XVI заседании российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

На III ВЭФ Якутия планирует презентовать приоритетные инвестиционные проекты в сфере туризма, геологии и промышленности, транспортной инфраструктуры, высоких технологий и энергетики, заключить ряд соглашений с дальневосточными субъектами страны о сотрудничестве с планом совместных действий. В рамках культурной программы форума с 5 по 10 сентября республика примет участие на выставке «Улицы Дальнего Востока», представив масштабный павильон-экспозицию.

Делегация республики в данное время готовит презентации собственных инвестиционных проектов. Евгений Чекин поручил членам рабочей группы до 1 июля привести все проекты в соответствие с требованиями оргкомитета. Кроме того, прорабатываются организационные вопросы по подготовке деловых переговоров и заключению соглашений в рамках форума.