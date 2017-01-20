ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей

В рамках программы Корпорации МСП банк ВТБ выдал дальневосточным предприятиям льготных кредитов на 1,39 млрд рублей (4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе).

Приморский край вошёл в топ-20 по объему выдач в региональной сети банка: профинансированы 3 заемщика на 0,86 млрд рублей.

По итогам 2016 года по программе Корпорации МСП ВТБ выдал 31 млрд рублей, средства получили 200 компаний среднего бизнеса. В 2017 году банк намерен сохранить результат по выдачам льготных кредитов на уровне прошлого года.