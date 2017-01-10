ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства

Банк ВТБ предоставил ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» новую кредитную линию в размере 350 млн рублей сроком на 1 год. Средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на подготовку флота к навигации. Общий объем предоставленного банком ВТБ пароходству финансирования таким образом превысил 1,3 млрд рублей.

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» – одно из ведущих транспортно-производственных предприятий Северо-Востока России. На долю пароходства приходится около 70% рынка услуг водного транспорта Республики Саха (Якутия).

ВТБ сотрудничает с предприятием с 2004 года и помимо финансирования осуществляет расчетно-кассовое обслуживание компании.

Руководитель дирекции по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын отметил: «Для Якутии с ее огромными расстояниями и суровым климатом развитие транспортной сферы является ключевым направлением. Мы активно финансируем эту отрасль, доля транспортных предприятий в кредитно-документарном портфеле ВТБ в Якутии превышает 46%. С Ленским пароходством мы сотрудничаем более 10 лет, что позволяет предприятию успешно осуществлять грузоперевозки, в том числе выполнять «северный завоз» в отдаленные районы Якутии».