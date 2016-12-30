Владимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике», в соответствии с которым тарифы на Дальнем Востоке будут снижены до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распорядителем собранных за счет надбавки средств будет ПАО «РусГидро» — компания получит в 2017-2019 годах 29,5 млрд руб. и передаст средства в дальневосточные компании, продающие электроэнергию конечным потребителям. Таким образом, «РусГидро» будет субсидировать свои «дочки», а они в свою очередь — продавать электроэнергию по среднероссийскому уровню тарифов, передает «Финмаркет».

Как ранее пояснял замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, предварительный базовый уровень, до которого будут доведены тарифы для промпотребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб. за 1 кВт.ч. «Исходя из этого расчета, совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит рассчетно 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%», — говорил представитель ведомства. Введение надбавки будет проходить поэтапно.

По Дальнему Востоку в среднем снижение тарифов на электроэнергию достигнет 30%, самое большое понижение произойдет на Чукотке — 65%, отмечало Минвостокразвития РФ.