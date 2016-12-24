Виктор Суслов: Для Якутии важно развитие малой авиации

Заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского РАН Виктор Суслов, участвующий в межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) — 2030/2050: Стратегия успеха», рассказал ЯСИА о пространственном развитии Якутии.

«Стратегия-2030/2050» – уникальный документ, он рассматривает множество граней пространственного развития Республики Саха (Якутия). Столь пристальное внимание этому вопросу в документе уделено не случайно.

«Вызовы пространственного развития Российской Федерации, только в более акцентированной форме, проецируются на Якутию. Экономическое и географическое пространство республики очень сложное – низкая плотность населения, неравномерно распределены уникальные природные ресурсы, которые могут осваиваться, большое расстояние между населенными пунктами. Именно поэтому проблему транспортной инфраструктуры трудно решить теми же способами, какие применяются в центральных районах России», — отметил Виктор Суслов.

По мнению ученого, одним из решений является развитие малой авиации, использование новых транспортных средств. «Различные гибридные устройства, совмещающие элементы авиастроения, вертолетостроение – такие средства легче в эксплуатации. На сегодняшний день они технически не очень надежны и необходимо доводить их до практической кондиции. Для освоения крупных месторождений такие средства будут незаменимы. Я обратил внимание на маршруты малой авиации, некоторые места очень труднодоступны для других видов транспорта», – рассказал он.

«Важное преимущество освоения пространства Якутии – в возможности, не повторяя тот долгий путь, которым шли другие страны и регионы, народы и экономики, перешагнуть несколько ступеней, используя новые технологические решения», — заключил Суслов.

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН входит в число экспертных организаций, которые предоставили отзыв к проекту «Стратегии-2030/2050».