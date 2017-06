На конференции по возобновляемой энергетике собрались свыше 350 делегатов компаний

Сегодня в Якутске начала работу Пятая юбилейная Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России». Ее организаторами выступают ПАО «РусГидро» и правительство Республики Саха (Якутия). В конференции принимают участие порядка 350 делегатов, представляющих 102 российских и зарубежных организаций.

Конференцию открыло пленарное заседание, на котором выступил глава республики Егор Борисов. С приветственным словом к участникам конференции обратились Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Киаз, заместитель консула КНР в Хабаровске Лю Цюань, директор департамента организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Японии Эиичи Хомма, атташе по экономике генерального консульства Германии в Новосибирске Софи Кемен, директор департамента перспективного развития ПАО «РусГидро» Алексей Каплун, заместитель генерального директора второго дивизиона развития проектов Мitsui and Co. Ltd Йоширо Хаязаки (Япония), Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию».

Делегаты принимают участие в пленарных сессиях и круглых столах, посвященных вопросам нормативного регулирования отрасли, финансирования проектов, а также особенностей строительства и эксплуатации объектов ВИЭ в изолированных энергосистемах и условиях экстремального климата.

Ведущие российские и зарубежные компании представляют свой опыт реализации проектов ВИЭ. В конференции принимают участие делегации и представители Komaihaltec, Mitsui and Co. Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd (Япония), Saft Russia (Франция), Apfelbaum Industrial Inc., Caterpillar Inc. (США), Traxle Solar Co.Ltd (Чехия), ООО «УК РОСНАНО», Госкорпорация «Росатом» и многие другие.

В рамках конференции проходит традиционная выставка генерирующего оборудования на основе возобновляемых источников энергии. Ежегодно выставку, на которой производители энергетического оборудования демонстрируют передовые технологические решения в сфере ВИЭ, посещает более 20 тысяч жителей Якутска и гостей города. Кроме того, на площади рядом с выставкой компания «Якутскэнерго» проводит мероприятие по энергобезопасности для детей.

На площадке конференции ранее не раз принимались важные решения в области развития возобновляемой энергетики. Результатами конференции стали принятие закона Республики Саха (Якутия) о возобновляемой энергетике, строительство крупнейшей за полярным кругом солнечной станции в поселке Батагай мощностью 1 МВт, вошедшей в книгу рекордов Гиннеса, а также проект по строительству ветряной электростанции и системы интеллектуальных сетей в поселке Усть-Камчатск (Камчатский край).

В рамках заключенного на конференции Меморандума о намерениях строительства ветропарка в поселке Тикси, в декабре 2016 года в ходе визита Владимира Путина в Японию состоялось подписание совместной декларации между Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO), Республикой Саха (Якутия) и ПАО «РусГидро» по реализации данного проекта.

Нынешняя конференция не стала исключением из правил. В этом году подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО «Хевел» – компанией, занимающейся производством фотоэлектрических модулей, проектированием и строительством солнечных электростанций.

