В Якутии увеличат расходы из госбюджета республики на 2,65 миллиарда рублей

Правительство Якутии приняло решение увеличить расходную часть госбюджета на 2,65 миллиарда рублей. В Минфине республики отмечают, что больше половины от этой суммы будет направлено на сдерживание резкого роста тарифов ЖКХ.

«Средства в размере 1,452 миллиарда рублей пойдут на возмещение затрат предприятий ЖКХ. Это позволит сдержать резкий рост тарифов для потребителей, в том числе населения, промышленности, сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства», — заявил представителям СМИ министр финансов региона Валерий Жондоров.

Изменения в расходной части бюджета на 2017 год в основном коснутся увеличения объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Якутии на 416,8 миллиона рублей и бюджетных ассигнований инвестиционной программы республики на на 539,1 миллиона рублей.

«Кроме того, предлагается увеличить объем предоставления государственных гарантий авиакомпании «Якутия» до 2,5 миллиардов рублей для обеспечения жизнедеятельности и максимальной транспортной доступности на территории республики», — добавил министр.

По его словам, объем расходов государственного бюджета увеличился на 2,65 миллиарда рублей за счет остатка средств на счете госбюджета республики на начало года и возврата бюджетного кредита Ленским объединенным речным пароходством.

В целом дефицит бюджета вырастет на 2,4 миллиарда рублей и в итоге достигнет 6,6 миллиарда рублей при доходной части в размере 165,9 миллиарда рублей и расходной — 172,5 миллиарда рублей. При этом в Минфине отмечают, что размер дефицита государственного бюджета республики останется в рамках ограничения установленного Бюджетным кодексом РФ.