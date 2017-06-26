В Якутии обсудят применение IT-технологий в муниципальном управлении

В республике с 3 по 5 июля пройдет IV межрегиональная конференция E-YAKUTIA 2017, которая считается значимым событием в сфере информационных технологий в Якутии. Направление конференции в этом году – применение IТ-технологий в государственном и муниципальном управлении, сообщает пресс-служба минсвязи Якутии.

В работе конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти Сибири и Дальнего Востока, руководители ведомств и местного самоуправления Якутии, компании в сфере информационных технологий — всего порядка 150 человек. Эксперты проведут мастер-классы, дискуссии и поделятся личным опытом в развитии проектов на российском и мировом рынках.

Работа конференции пройдет по трем секциям: «IT-проекты для электронного правительства», «Безопасность в информационном обществе», «Тренды цифровой экономики».

Организатором E-YAKUTIA 2017 выступит министерство связи и информационных технологий республики. «Участие в Конференции — это уникальная возможность получить из первых рук информацию по актуальным вопросам развития и применения информационных технологий в субъектах РФ, обсудить ключевые тенденции на рынке IТ -решений и обменяться опытом по реализации IТ -проектов», — сообщают организаторы.

Местом проведения выбран теплоход «Михаил Светлов».