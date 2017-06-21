В Якутии на заготовку молока направлено более миллиарда рублей субвенции

Заготовителям молока направлено 1 073 585 1000 рублей субвенции, что составляет 43,7 % от всей суммы. Всего на заготовку молока выделено в 2017 году 2 млрд 450 млн рублей субвенций, сообщает пресс-служба минсельхоза Якутии.

По данным на середину июня в республике заготовлено 23 256 т молока. В прошлом году на указанную дату было заготовлено 16 840 т молока. Июнь-июль традиционно считаются наиболее продуктивным периодом.

По плану свыше семи тысяч тонн молока заготавливается в Мегино-Кангаласском улусе – 7 339 т (заготовлено на текущий период 2 219 т), Чурапчинском – 7 581 т (заготовлено 2 161 т) улусах.

План в более чем шесть тысяч тонн молока имеют Сунтарский улус – 6 504 т (заготовлено 2 280 т), Таттинский улус – 6 250 т (заготовлено 1 964 т).

Более пяти тысяч тонн молока планируется заготовить в Амгинском – 5 556 т (1 557 т), Вилюйском – 5 210 т (1 634 т), Нюрбинском – 5 227 т (1 470 т), Хангаласском – 5 739 тн (1 712 т).

«Заготовка молока в республике проходит активно, многие улусы перевыполняют плановые месячные объемы по заготовке», – сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии.