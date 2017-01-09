В Якутии на госзакупках сэкономили 1,6 миллиарда рублей

В Якутии, по данным на середину декабря 2016 года, на госзакупках экономия составила 1,6 миллиарда бюджетных рублей. Об этом сообщает управление по работе со СМИ АГиП республики.

«На 15 декабря торги завершены по более чем 9,4 тыс. закупок на 19,9 млрд рублей. Экономия составила 1,6 млрд рублей или 8,7% от начальной цены контрактов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что конкурсы проводились при высоком уровне прозрачности.

Моя задача – сделать все возможное, чтобы у чиновников просто не было соблазнов. Раньше все министерства и ведомства занимались размещением госзаказов. Но я принял политическое решение, и госорганы этого права лишились, теперь данные функции сосредоточены в одних руках, они перешли под начало Государственного комитета по размещению госзаказов, деятельность которого строго контролируется (из интервью «Ведомостям» главы Якутии Егора Борисова).

Все госзакупки в республике осуществляются и проводятся через одно ведомство — государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Таким образом, количество государственных служащих, работающих в этой сфере, сокращено до минимума. По результатам всероссийского национального рейтинга прозрачности закупок 2015 года Якутия получила наивысшее звание — «гарантированная прозрачность».

Как заявил руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов, за последние два года к уголовной ответственности за коррупцию не был привлечен ни один государственный служащий республики. В настоящее время ведется работа по распространению этой практики на муниципальном уровне.