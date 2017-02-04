В Якутии долги потребителей негативно сказались на инвестпрограммах поставщиков услуг

«Якутскэнерго» и «Сахатранснефтегаз» по итогам года в полной мере не выполнили свои инвестиционные программы. В компаниях заявляют, что основной причиной стали долги потребителей.

«Только по ГУП «ЖКХ РС(Я)» задолженность составила 567 млн рублей», — заявил на заседании Межотраслевого совета потребителей при главе республики представитель энергетической компании. По предварительным данным, энергетики освоили 1,94 млрд рублей при плане 2,39 млрд рублей.

В «Сахатранснефтегазе» заявили, что по инвестпрограмме за прошедший год удалось освоить 1,29 млрд рублей при плане 1,53 млрд рублей. Причина отставания — все та же дебиторская задолженность, которая на сегодняшний день превышает 1,5 млрд рублей.

«С 2016 года вступил в силу закон, которым предусмотрены огромные штрафные санкции за неуплату за газ. И сегодня у нас около ста судебных решений, по их предъявлению мы попытаемся восстановить проценты за счет неуплаты потребителя», — заявил представитель СТНГ. По его словам, компания в ближайшие два года готова инвестировать 9,5 млрд рублей. В «Сахатранснефтегазе» будущие вливания надеются восполнить выплатами дебиторской задолженности и кредитами, по которым погасят процентные ставки должники.

Как отметил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников, в ближайшее время предстоит рассмотреть еще порядка десяти инвестпрограмм предприятий, при этом особое внимание необходимо уделить дебиторской задолженности поставщикам услуг.