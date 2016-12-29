В МинЖКХ Якутии продолжаются переговоры с японскими инвесторами

Японские компании намерены приступить к разработке технико-экономического обоснования проекта внедрения когенерации (совместного производства) в Вилюйске и Кысыл-Сыре. 28 декабря в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) состоялось рабочее совещание с «Ernst & Young Advisory» и «Sojittz Corp.», ПАО «РусГидро», «Энерготехника» в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что российская и японская стороны заключили ряд Соглашений о сотрудничестве, предусматривающие строительство газотурбинных установок в Вилюйском улусе.

В ходе совещания представители японских компаний отметили о необходимости представления данных о схемах теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения города Вилюйска и села Кысыл-Сыр, а также предложения по определению площадки для реализации проекта строительства.

В первом квартале 2017 года ожидается визит рабочей группы японских компаний.